الحدث -منير شحادة- الحلقة الاخيرة
اشار المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد منير شحادة الى ان "معلومات امنية اوروبية تقول ان اكثر من 20 قتيلاً و70 جريحاً اسرائيلياً سقطوا جراء استهداف حزب الله قاعدة غاليلوت رداً على اغتيال الشهيد فؤاد شكر ومعلومات مؤكدة ان 6 مسيرات انقضاضية اصابت القاعدة وادت الى تدمير جزء كبير للمبنى".
واضاف: "اسرائيل ابتلعت ضربة غاليلوت لان المقاومة لم تستعمل الصواريخ الباليستية واستعملت صواريخ الكاتيوشا ".
وفي سياق آخر اشار شحادة الى "شكوك وشبهات حول عدد من البعثات الأوروبية في قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يتواصل مع "اليونيفيل" لتوجيه الملاحظات ".
وشدد على ان المعضلة الكبيرة عند العدو هي المسيرات الانقضاضية او المسيرات الصغيرة التجسسية لافتاً الى ان كل المسيرات من صنع المقاومة .