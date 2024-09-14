الحدث -منير شحادة- الحلقة الاخيرة

واضاف: "اسرائيل ابتلعت ضربة غاليلوت لان المقاومة لم تستعمل الصواريخ الباليستية واستعملت صواريخ الكاتيوشا ".

وفي سياق آخر اشار شحادة الى "شكوك وشبهات حول عدد من البعثات الأوروبية في قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يتواصل مع "اليونيفيل" لتوجيه الملاحظات ".

وشدد على ان المعضلة الكبيرة عند العدو هي المسيرات الانقضاضية او المسيرات الصغيرة التجسسية لافتاً الى ان كل المسيرات من صنع المقاومة .