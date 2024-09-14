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محليات

نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

2024-09-14 | 09:05
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نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي
نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الجميع للتمسك برسالة السلام والتسامح، والتصدي لمحاولات ثني لبنان عن دوره كمَنارة للعلم والتقدم.

كما أشارت إلى معاناة الفلسطينيين والجنوبيين في لبنان، وطلبت من الله أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن، متمنيةً السلام والأمان لجميع الشعوب.

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نازك الحريري

الحريري

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