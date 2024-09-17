ميقاتي عقد سلسلة لقاءات في السرايا.. إليكم التفاصيل

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي قبل ظهر اليوم في السرايا.

بعد اللقاء قال المفتي أمام: أبدينا تأييدنا ودعمنا للرئيس ميقاتي للحمل الثقيل الذي يحمله والدور الكبير الذي يقوم به اليوم في هذه الظروف العصيبة على المستوى الوطني، كما جرى بحث شؤون مدينة طرابلس وأمورا وقفية مختلفة وكان دولته متجاوبا مع كافة المطالب.

كما إستقبل رئيس الحكومة كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان في دارته.

وقد نوّه البطريرك ميناسيان بمواقف الرئيس ميقاتي الوطنية والجامعة وبالكلمة الجامعة التي ألقاها في الاحتفال الذي اقيم في ساحة الشهداء لمناسبة إستقبال جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان، وشكره على حضوره.

كما استقبل رئيس الحكومة في دارته ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا المتروبوليت نيفن صيقلي، في حضور النائب السابق مروان ابو فاضل.

وقد دعا المتروبوليت صيقلي رئيس الحكومة الى حفل افتتاح كنيسة الفرح الأرثوذكسية ذات الطابع المعماري الروسي في زحلة نهاية الشهر الحالي.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وعرض معه شؤونا تربوية.

ثم اجتمع رئيس الحكومة، في حضور الوزير الحلبي، مع وفد من روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني.

بعد اللقاء قال حسين جواد باسم الرابطة :" أبلغنا دولة الرئيس ميقاتي تفهّمه لواقع التعليم وبانه سيكون الى جانبنا بإعطاء المعلمين ما يعطى للقطاع العام على مستوى الرواتب من خلال الموازنة وادخال كل التقديمات في اطار اساس الراتب. هناك بدل إنتاجية ستعطى لم يحدد رقمها بانتظار الاطلاع على القدرة المالية للدولة اللبنانية.كما طلبنا من دولة الرئيس أن يصار إلى إعطاء اليوم الرابع بدل نقل لأنه لا يمكن أن يحضر المتعاقد أربعة أيام إلى دوام العمل ويقبض بدل نقل عن ثلاثة أيام فوعد دولته بأن يعدل المرسوم لتمكين المتعاقد من قبض اليوم الرابع أيضا."

من ناحيته قال رئيس رابطة التعليم الثانوي حيدر اسماعيل:" نحن نمثل الروابط الثلاث في التعليم المهني والاساسي والثانوي ، واتفقنا مع دولته على أن تكون كل الزيادات في صلب الرواتب وعلى مضاعفة بدل الإنتاجية. طبعا لم يتم تحديد الرقم بشكل دقيق حاليا، إنما سيتم تحديده بعد ان يتم درسه بين دولته مع مجلس وزراء، وأيضا تحدثنا عن بدل الإنتاجية . وتحدثنا عن المتعاقدين وبان يلحقهم ما يلحق بنا بكل السبل التي نطالب بها، واكد دولته بأنه سيكون إلى جانب المعلمين في كل القطاع ،كما أكد وزير التربية أن بدل انتاجية ستكون من حق المعلمين وسنبدأ العام الدراسي بعد ان يتضح موضوع الانتاجية."

اضاف:" كما طالبنا أن تكون بدل الانتاجية بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وهذا ما يؤدي الى زيادة على موازنة وزارة التربية".

