الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

3 نظريات محتملة لما حصل اليوم في لبنان

2024-09-17 | 11:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
3 نظريات محتملة لما حصل اليوم في لبنان
3 نظريات محتملة لما حصل اليوم في لبنان


حلّلت مؤسسة "سمكس" للشؤون الرقمية حادثة إنفجار أجهزة النداء الآلي (Pager) في عدد من المناطق اللبنانية، وتوصّلت إلى 3 نظريّات تفسّر ما حدث فعلياً من وجهة نظرٍ سيبرانيّة وتقنيّة.

- النظرية الأولى

يُحتمل أن تكون أجهزة النداء التي انفجرت جزءاً من شحنةٍ جرى استلامها وتشغيلها بعد أن تمّ العبث بها خلال عملية الشحن، فزُرعت فيها (على سبيل المثال لا الحصر) عبواتٌ متفجّرة صغيرة، ليتمّ تفعيلها عن بعد أو بواسطة جهاز توقيت. 

- النظرية الثانية

لم تتعرّض أجهزة النداء لأيّ اعتراض، إلا أنّ الاستخبارات الإسرائيليّة كانت على دراية بطبيعة هذه الأجهزة، فطوّرت طريقة لبثّ ثغرة يمكن استغلالها في هذه الأجهزة. يُحتمل أن تكون الثغرة قد تسبّبت برفع حرارة الأجهزة، ممّا أدّى إلى انفجار بطارياتها. 

- النظرية الثالثة

يمكن أن يكون قد جرى التلاعب بأجهزة النداء التي انفجرت خلال عملية الشحن (هجمات سلاسل التوريد- supply chain attack) ليتمّ تفعيلها لاحقاً عن طريق موجات راديو تُطلق من محطةٍ أرضية أو جهازٍ استخباراتيّ (نظام الإنذار المبكر والتحكّم-AWACS على سبيل المثال) لتفجير الأجهزة. 

وشرحت "سمكس" طريقة عمل جهاز النداء: 

جهاز النداء (Pager) هو جهازٌ لاسلكي صغير يُستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو التنبيهات. كان يستخدم على نطاقٍ واسع قبل شيوع الهواتف المحمولة، لا سيما في الثمانينيات والتسعينيات، وكان يُفضّل استخدامه من قبل الأطباء والمستجيبين لحالات الطوارئ ورجال الأعمال بسبب موثوقيّته في استقبال الإشعارات العاجلة.

تعمل أجهزة النداء على عنصرين أساسيين:

- الإرسال: تعمل أجهزة النداء من خلال الإشارات الراديويّة. يقوم مزود الخدمة بإرسال إشارة (عادةً ما يتمّ ذلك عبر محطة أساسية أو شبكة أقمار صناعيّة) إلى جهاز النداء، وقد تكون هذه الرسالة عبارةً عن أرقامٍ فقط، أو أبجديّة رقمية (نصوص) أو صوتيّة.

- التنبيه: عند استلام الرسالة، يُطلق جهاز النداء المستخدم صوت تنبيهٍ أو اهتزاز أو كليهما، لحثّ حامله على التحقق من الشاشة وقراءة الرسالة الواردة.

وعددت "سمكس" أنواع أجهزة النداء: 

- جهاز النداء الرقمي Numeric Pager: يعرض الأرقام فقط، عادةً ما تكون أرقام هواتف يجب على المستخدم الاتصال بها.
- جهاز النداء الأبجدي الرقمي Alphanumeric Pager: يعرض الأرقام والأحرف، ويسمح بإرسال الرسائل النصية القصيرة.
- جهاز النداء ثنائي الاتجاه Two-Way Pager: يسمح للمستخدم بإرسال واستقبال الرسائل النصية

كما وذكرت "سمكس" إستخدامات أجهزة النداء:

- المجال الطبي: يعتمد الأطباء والممرضون على أجهزة النداء لاستقبال الإشعارات الطارئة في المستشفيات، وذلك لقدرتها على العمل في الأماكن حيث تضعف إشارات الهواتف المحمولة ضعيفة.
- خدمات الطوارئ: تستخدم الشرطة، وفرق الإطفاء، والمستجيبون لحالات الطوارئ أجهزة النداء لتبادل المعلومات الحيوية بوتيرة سريعة.
- عاملون في مهن متنوّعة أخرى: يعتمد العاملون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والصيانة على أجهزة النداء لتلقّي التنبيهات عند الحاجة إلى إجراء أعمالٍ أو إجراءاتٍ ملحّة.

وجاوبت "سمكس" عن السؤال التالي: لماذا ما زالت أجهزة النداء مستخدمة؟

- الموثوقيّة: تعمل أجهزة النداء عن طريق إشارات الراديو الأكثر قدرة على اختراق إشارات الهواتف المحمولة، ممّا يضمن تبادل الرسائل حتى في المناطق ذات التغطية الضعيفة.
- البطارية: تستطيع بطاريات أجهزة النداء العمل لأسابيع دون توقّف، ما يجعل منها أداة عمليّة مقارنة بالهواتف المحمولة التي تتطلّب الشحن بشكلٍ يوميّ.
- سهولة الاستخدام: تخلو أجهزة النداء التطبيقات أو المشتّتات الأخرى، مما يجعلها مثاليّة لإيصال المعلومات الحيوية دون أي تدخل أو اعتراض من قبل أطراف خارجيّة. 

وأوصت "سمكس"، في الوقت الحالي، بالإستغناء الكلّي عن استخدام أجهزة النداء الآلي في لبنان. 



3 نظريات محتملة لما حصل اليوم في لبنان

محليات

أجهزة النداء الآلي

Pager

حزب الله

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القوات تواجه التلامذة السوريين وبهاء الحريري يجهّز مقره! | في أسرار الصحف
حزب الله يستهدف آليات الجيش الإسرائيلي في موقع راميا ويحقق إصابات مؤكدة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024