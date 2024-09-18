الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

عاجل
ولي العهد السعودي: المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية
ولي العهد السعودي: المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة العديسة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة العديسة
ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
سي إن إن عن مصدر أمني لبناني: الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات
سي إن إن عن مصدر أمني لبناني: الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

2024-09-18 | 09:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور أنطوان شربل، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حذيفة، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتناول البحث إنطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتم عرض أوضاع الجامعة اللبنانية وملفاتها ومطالبها، ومن ضمنها ملف التفرغ.
 
وأكد الوزير أننا فريق واحد في الوزارة ورئاسة الجامعة والأساتذة، ويهمنا مصلحة الجامعة وأهلها، ونسعى بكل قوة لتأمين الدعم اللازم للمؤسسة، ولتوفير العيش اللائق لأساتذتها والعاملين فيها. 

وهنأ الوزير الحاضرين بتصنيف الجامعة وتبوئها المراكز التي حازتها عالميا.
 
وسأل الوزير الهيئة عن الأصوات التي تنطلق من مقت لآخر لتعلن الإضراب، فأكدت الهيئة أنها الأداة النقابيّة الوحيدة في الجامعة، وهي المخولة والتي لديها الصلاحيات لإعلان أي موقف أو أضراب، وهي لم تعلن  أي شيء بهذا الخصوص، بل أكدت أنها على الرغم من من أن ملف التفرغ هو من ضمن أولويات خطة عمل الهيئة التنفيذية وهي تتابع هذا الملف مع المعنيين، إلا أن أبواب الجامعة مفتوحة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وسيبدأ العام الجامعي كما هو مقرر وفي مواعيده التي سبق الإعلان عنها.
 
وشكر الوزير رئيس الجامعة والأساتذة  والعاملين  في الجامعة، على إنجاز العام الجامعي المنصرم كاملا من دون أي توقف أو تعطيل أم إضراب، واعدا بأنه يتابع مطالب الهيئة التنفيذية التي تشمل جميع الأساتذة.

 وتم التوافق على عقد اجتماع قريب لبلورة ما تم التوصل إليه.
 
الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

محليات

عباس الحلبي

وزير التربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"
ذكي كرين عن العدوان الاسرائيل: استبعد ان يكون ما حصل فقط انفجار في البطارية

اقرأ ايضا في محليات

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة
Play
11:19
Play

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة

11:19

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من وزارة الصحة عقب التطورات الامنية الاخيرة

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من مستشفى الساحل عقب التطورات الامنية الاخيرة
Play
11:17
Play

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من مستشفى الساحل عقب التطورات الامنية الاخيرة

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من مستشفى الساحل عقب التطورات الامنية الاخيرة

11:17

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من مستشفى الساحل عقب التطورات الامنية الاخيرة

مراسلة الجديد تنقل الاجواء من مستشفى الساحل عقب التطورات الامنية الاخيرة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024