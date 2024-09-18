الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور أنطوان شربل، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حذيفة، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتناول البحث إنطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتم عرض أوضاع الجامعة اللبنانية وملفاتها ومطالبها، ومن ضمنها ملف التفرغ.



وأكد الوزير أننا فريق واحد في الوزارة ورئاسة الجامعة والأساتذة، ويهمنا مصلحة الجامعة وأهلها، ونسعى بكل قوة لتأمين الدعم اللازم للمؤسسة، ولتوفير العيش اللائق لأساتذتها والعاملين فيها.



وهنأ الوزير الحاضرين بتصنيف الجامعة وتبوئها المراكز التي حازتها عالميا.



وسأل الوزير الهيئة عن الأصوات التي تنطلق من مقت لآخر لتعلن الإضراب، فأكدت الهيئة أنها الأداة النقابيّة الوحيدة في الجامعة، وهي المخولة والتي لديها الصلاحيات لإعلان أي موقف أو أضراب، وهي لم تعلن أي شيء بهذا الخصوص، بل أكدت أنها على الرغم من من أن ملف التفرغ هو من ضمن أولويات خطة عمل الهيئة التنفيذية وهي تتابع هذا الملف مع المعنيين، إلا أن أبواب الجامعة مفتوحة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وسيبدأ العام الجامعي كما هو مقرر وفي مواعيده التي سبق الإعلان عنها.



وشكر الوزير رئيس الجامعة والأساتذة والعاملين في الجامعة، على إنجاز العام الجامعي المنصرم كاملا من دون أي توقف أو تعطيل أم إضراب، واعدا بأنه يتابع مطالب الهيئة التنفيذية التي تشمل جميع الأساتذة.



وتم التوافق على عقد اجتماع قريب لبلورة ما تم التوصل إليه.

الحلبي اجتمع مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية