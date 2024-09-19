الخير: نحن أمام مرحلة صعبة

واعتبر الخير في مداخلة له ضمن برنامج هنا بيروت أن "السبيل الوحيد للرد على أي اعتداء هو سلك الطرق الدستورية والقانونية من خلال العودة إلى مجلس الأمن والقرارات الدولية التي تشكل السبيل الوحيد لاستعادة أراضينا والحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين".

كما أشار إلى أن "موقف الرئيس بري كان واضحاً بألا خلاص من هذا الواقع المأزوم سوى تطبيق القرار 1701 ومعالجة النقاط الخلافة الـ 13" مشدداً ان "المشكلة ليست فقط جبهة الإسناد إنما الخروقات التي يرتكبها العدو في الداخل اللبناني، لذا الحل لن يكون بوقف جبهة الإسناد إنما بالتزام لبنان وإسرائيل بالقرارات الدولية".

وأكد الخير "تجميد المسعى الرئاسي في ظل الأحداث الأمنية التي حصلت خلال اليومين الماضيين" نحن أمام مرحلة انتظار صعبة يجب أن يكون عنوانها التضامن والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل".