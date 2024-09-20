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محليات

الأبيض في مستشفى رياق: واقفون إلى جانب الجرحى في علاجاتهم المستقبلية

2024-09-20 | 06:10
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الأبيض في مستشفى رياق: واقفون إلى جانب الجرحى في علاجاتهم المستقبلية
الأبيض في مستشفى رياق: واقفون إلى جانب الجرحى في علاجاتهم المستقبلية

وصل وزير الصحة العامة فراس الأبيض يرافقه وزير الأشغال علي حمية إلى مستشفى رياق المحطة الثالثة في جولته اليوم وتفقد الجرحى في المستشفى الذي استقبل أكثر من مئة جريح من المصابين في الخرق السيبراني المعادي، وأجرى طاقمه الطبي والتمريضي سلسلة عمليات جراحية.

وفي تصريح أدلى به لفت الوزير الأبيض إلى أنه زار طفلا جريحًا عمره سبع سنوات، متمنيًا له التعافي السريع كما لسائر الجرحى في مختلف المناطق اللبنانية.

وتابع أن الحكومة اللبنانية مصممة على إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين الإعتداء المجرم الذي طاول الكثيرين من المدنيين، بحيث يوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية القانون الدولي الذي ينادي به بما يؤمن حماية المدنيين والأطقم الطبية والإسعافية في زمن الحرب.

ووجه تحية كبيرة للأطقم الطبية والتمريضية والعاملين في المستشفيات الذين لم يقصروا، حيث عاين أطباء لا يزالون يعملون بشكل متواصل منذ حصول الإعتداء السيبراني لكي يؤمنوا الحماية الكاملة لأهلهم.

وقال الوزير الأبيض إن المصيبة كانت لتكون أكبر لولا القدرات العالية الموجودة في المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية وتطبيق خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة العامة ولولا المهنية العالية للأطباء وتفانيهم.

وأكد وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقف إلى جانب الجرحى بشكل مستمر خصوصًا أن كثيرين من بينهم سيحتاجون إلى عناية وعلاجات في المستقبل.

كما وجه رسالة شكر وتحية للقوى الأمنية لأن الجهد الطبي والتنسيقي كان سيكون أصعب لولا قيام القوى الأمنية بواجباتها وسط الضغط الكبير والفوضى التي أعقبت الإعتداءات الأمنية السيبرانية.

وتمنى الأبيض أن يكون ما حصل نهاية الأحزان وأن يرتدع العدو عن إجرامه ويمتثل لوقف إطلاق النار من غزة إلى لبنان.
 
وفي ختام جولته، نوّه الأبيض "بالعمل الجبّار الذي قام به الاطباء على مدى يومين متتاليين وقال:" لقد تفقدنا اليوم أوضاع الجرحى، وتاكدنا ان كل العناية اللازمة موجودة، اشكر الاطقم الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات الذين قدموا الخدمات التي يحتاجها المرضى،واشكر أيضا الطاقم الإداري الذي كان متعاونا مع وزارة الصحة فرفعوا من جهوزيتهم، فلذلك استطعنا النجاح بتقديم كل الخدمات الصحية المطلوبة لهذه الحالات، نحن منذ اليوم الأول قلنا اننا سنغطي هؤلاء المرضى،ونعمل وفق آلية لكي يبقى القطاع الصحي في جهوزية عالية لأي أمر قد يطرأ في المستقبل.

وردا على سؤال حول الوفد العراقي الطبي قال الأبيض إن التنسيق مستمر معه شاكرا للعراق وقوفه الدائم إلى جانب لبنان. 
أضاف أن القطاع الصحي في لبنان كان مجهزا للطوارئ بالرغم من ان الذي حدث هو امر غير مسبوق. وتابع انه من غير الجائز ومن غير المسموح دوليا استهداف المدنيين في الحروب، انما الحاصل في غزة ولبنان ولا سيما جنوبه هو العكس.
وختم الابيض متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.
الأبيض في مستشفى رياق: واقفون إلى جانب الجرحى في علاجاتهم المستقبلية

محليات

فراس الأبيض

علي حمية

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