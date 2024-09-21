كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: الاستهداف الغادر للشهيد القائد ابراهيم عقيل ورفاقه وأهلنا في لبنان لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار والقتال حتى التحرير

نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد القائد الكبير في حزب الله الحاج إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر".

وجاء في بيان النعي: "

بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد القائد في المقاومة الإسلامية حزب الله "الحاج إبراهيم محمد عقيل / الحاج عبد القادر".



والذي طالته صواريخ الغدر الصهيونية هو ورفاق دربه وثلة من المواطنين اللبنانيين المدنيين في قصف غادر للضاحية الجنوبية في بيروت من قبل طائرت الغدر الصهيونية بعد أن أدى واجبه النضالي والكفاحي تجاه شعبينا اللبناني والفلسطيني والأمة العربية في الدفاع عن لبنان وفلسطين والانتصار للمسحوقين في وجه العدوان الصهيوني المستمر ضد أمتنا.



إن هذا الاستهداف الغادر للشهيد القائد الحاج إبراهيم ورفاقه وأهلنا في لبنان ومن سبقوه ومن سيلتحق لن يزيدنا إلا إصراراً وثباتاً بالاستمرار على نهج الشهداء بالنضال والقتال حتى تحرير كامل ترابنا الوطني الفلسطيني واستعادة شعبنا لكافة حقوقه المسلوبة واستعادة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا.



وفي هذه اللحظات التاريخية والحاسمة نؤكد بأن الضربات لا تميتنا بل تزيدنا قوة وصلابة وواهم إذ اعتقد العدو بأن متاريسنا انهارت فمتاريسنا باقية بعزيمة وصمود شعبينا ومقاومتنا.



وفي الختام نتوجه في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى للشعب اللبناني عامة ولرفاقنا وإخواننا في الدم والنضال ووحدة المصير حزب الله قيادة ممثلة بأمينها العام سماحة السيد حسن نصرالله وكافة كوادرها ومقاتليها بالتحية لأرواح من أناروا بدمائهم درب الحرية والاستقلال على طريق الشرف طريق القدس، والتحية للسواعد التي ما زالت ضاغطة على الزناد حتى تحقيق الحرية ودحر الاحتلال.



فعهدنا ثأراً أبديًا لا يزول

المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى

وغدًا سينحسر الضباب عن التلال .. وإننا حتمًا لمنتصرون".