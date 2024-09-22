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محليات

الدفاع المدني يعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على الضاحية

2024-09-22 | 09:04
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الدفاع المدني يعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على الضاحية
الدفاع المدني يعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على الضاحية

أعلن الدفاع المدني، أنه "الحصيلة الأخيرة للشهداء الذين تم انتشالهم من موقع موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس نتيجة العدوان الإسرائيلي ارتفعت الى 50 شهيدا بعد انتشال طفلين من تحت الأنقاض أما الجرحى فبلغ عددهم ٦٦ جريحاً. أما المفقودين لغاية الآن فيبلغ عددهم 11 مواطناً".

وأكد الدفاع المدني، أن "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل ما زالت مستمرة حتى الساعة في موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وفي التفاصيل، أوضح أنه "قرابة الساعة ١٥،٤٥ من بعد ظهر أمس الأول الجمعة وأثر انهيار مبنى سكني في محلة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية نتيجة العدوان الإسرائيلي، توجه على الفور عناصر الدفاع المدني معززين بآليات الإطفاء والإسعاف، وهرعت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة من مراكز متعددة الى الموقع".

ولفت الى أن "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بوشرت بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار. ومنذ تلك اللحظة وحتى الساعة لم تتوقف العمليات، وقد استقدمت أعمدة الانارة لمواصلة البحث طيلة ساعات الليل بالتعاون مع الهيئات الإسعافية والانقاذية الأخرى".

وذكر أنه "من أبرز الصعوبات التي واجهها العناصر النيران التي اندلعت تحت الانقاض في مرآب للسيارات في الطبقة السفلية الأولى. وقد بذل العناصر جهودا جبارة في محاولة الوصول الى مصدر النيران بسبب وجود عدة طبقات من الخرسانة وهذا ما تسبب بانتشار الدخان واعاق مسار عمليات البحث والإنقاذ".

وشدد الدفاع المدني، على أن "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل ستستمر في الموقع الى حين العثور على كافة المفقودين".
الدفاع المدني يعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على الضاحية

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