نقيب المستشفيات سليمان هارون: المستشفيات قدمت درساً بالتضامن الوطني العابر لكل الطوائف والمناطق ونأمل ألا تستمر هذه الحرب لأسابيع عدة حتى تتمكن الطواقم الطبية من الاستمرار