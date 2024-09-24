الأبيض: ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و1835 جريحًا

وأشار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الأغلبيّة العظمى إن لم يكن كلّ من استشهدوا أو أُصيبوا هم مدنّّين عزّل"، لافتًا إلى أنّ "عدد المستشفيات الّتي شاركت في استقبال المصابين بلغ 54 مستشفى، وأنّ من بين شهداء الأمس هناك 4 شهداء من المسفعين من "كشافة الرسالة"، هذا بالإضافة إلى استهداف 14 سيّارة إسعاف أو إطفاء، واستهداف مركز عيناتا، واليوم تمّ استهداف مستشفى بنت جبيل الحكومي؛ وهذا دليل آخر على توحّش العدو".

وأوضح أنّ "بالنّسبة إلى الاستهداف الّذي حصل الأسبوع الماضي في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، فالحصيلة هي 55 شهيدًا بينهم 7 أطفال، و66 جريحًا، وهناك عدد من الأشلاء الّتي تقوم القوى الأمنيّة بإجراء الفحوصات اللّازمة للتّعرّف على هويّة أصحابها".