الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

من هو القيادي ابراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل؟

2024-09-24 | 10:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من هو القيادي ابراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل؟
من هو القيادي ابراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل؟

أفاد إعلام العدو، بأنّ سلاح الجو نفذ غارة جوّيّةً، في منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وأن هدف الهجوم، كان القيادي في حزب الله إبراهيم قبيسي.. فمن يكون؟

وبحسب المتحدث باسم جيش العدو، إن القبيسي، يعد المسؤول الأول عن المنظومة الصاروخية لحزب الله، وأحد أبرز القيادات العسكرية المسؤولة عن مسرح العمليات منذ تصاعد الأحداث عقب عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين حماس وإسرائيل.

كان القبيسي مسؤولا عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة. على مدار السنوات وخلال الحرب كان مسؤولاً عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربًا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله.

وبحسب الجيش العدو، فقد انضم القبيسي إلى حزب الله خلال الثمانينيات وتولى مهام عسكرية مركزية فيه ومن ضمنها مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وقائدًا لوحدة بدر في جبهة الجنوب، كما أشرف على مخططات إرهابية عديدة ضد قوات جيش ومواطني إسرائيل.

في سياق موازٍ، تعد هذه الغارة الخامسة من نوعها منذ بداية الحرب، وتأتي غداة تنفيذ إسرائيل ضربة مماثلة استهدفت علي الكركي مسؤول جبهة الجنوب بحزب الله.

لكن حزب الله أعلن أن الكركي لم يصب بأذى. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الكركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله يعد الشخصية العسكرية الأبرز بعد اغتيال فؤاد شكر وإبراهيم عقيل.

وكانت تل أبيب قد حاولت اغتياله في فبراير/شباط من العام الجاري بقصف سيارة بمدينة النبطية، لكنه لم يكن داخلها.

من هو القيادي ابراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل؟

محليات

جيش الاحتلال

إسرائيل

الضاحية الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي النبي شيت وبوداي ومفرق بلدة شعت ومدينة الهرمل في البقاع
حزب الله: قصفنا مصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصواريخ فادي 2

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024