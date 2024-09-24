مقدمة نشرة اخبار الجديد

جنوب لن يكسره شمال.. وحرب الاتجاهات ستقود خطوطها المشتعلة الى اتجاه واحد في التفاوض بعيد المدى/ والى حينه فإن بنيامين نتنياهو عدل من جيناته الوراثية وزرع خلايا تفجيرية في عروقه العسكرية والسياسية على حد سواء واصبح اسمه مرادفا للقتل من غزة والضفة الى لبنان

/ فهو سجل تفوقا على ايهود اولمرت في حرب تموز وفي ميدان السباق على الإبادة، وأعلن التعاقد مع جدول الدماء الجاري والذي أغرق مئات المدنيين بينهم طوفان اطفال/ والجريمة تتنقل من الجنوب الى البقاع فقلب الضاحية حاملة في يوم الاجتياح الجوي الثاني المزيد من الشهداء الذين يصعب تعدادهم حتى الساعة/ عائلات بكاملها نزلت عليها سقوف وجدران منازلها وغارات تسلم الغارات من بلدة جنوبية الى اخرى بقاعية، وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أن سلاح الجو نفذ اربع موجات من الغارات على لبنان اليوم/ وعلى موجات الضاحية نفذ الاحتلال اعتداء على منطقة الغبيري العامرة بالكثافة السكانية والصناعية، وأغار على طبقات علوية من مبنى سكني، وأعلن أن المستهدف في عملية الاغتيال هو ابراهيم محمد قبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله كاشفا أنه تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35،/ وهي الطائرات التي لم تبخل الادارة الاميركية بها على المعسكر الاسرائيلي الذي يدخل ناخبا في شرايين تشرين وصناديقها/ ومن المورد الاول الرئيس جو بايدن وصل الدعم للمستهلك عبر الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال بايدن إنه من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها كدولة ذات سيادة مثل إسرائيل/ ولفت الى ان الديبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الامن والسماح لسكان الحدود اللبنانية الاسرائيلية بالعودة الى منازلهم/ وقبل مشاركته زعيما بين الامم في نيويورك رفع نتنياهو من رتبته الدموية، وقال إننا سنواصل ضرب حزب الله، وأي مكان فيه صواريخ للحزب لن يكون آمنا/ واضاف متوجها للبنانيين: نصرالله يقودكم إلى حافة الهاوية، مستبقا سفره بهجوم على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ووصفه بانه يظل مهووسا بتصوير قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا كمجرمي حرب// وفي مقر الامم المتحدة ستبدأ اجتماعات تشاورية بين الدول تبحث في وضع تصور لحل دبلوماسي قد يقوم على تعديل القرار 1701 او تضميد جروحه بعلاجات مستحدثة. ولهذه الاسباب ألغى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء وغادر الى عاصمة العالم الدولية والعربية، وسيعقد اجتماعات على هامش الجمعية العام للامم المتحدة، قد يطل من أروقتها الوسيط الاميركي اموس هوكستين/ ولم يعرف ما اذا كان ميقاتي قد حصل قبل مغادرته على تفويض من حزب الله وعبر الرئيس نبيه بري حول شروط اي اتفاق/ وكل ما افادت به مصادر مطلعة على هذه الخطوط أن الحزب يعطي حاليا التفويض للميدان/ وعلى الرغم من الحصار الناري الاسرائيلي قصفا وغارات وتحليقا للطائرات فإن المقاومة كانت تخرج صواريخ باتجاه الجليل وحيفا ومستوطنات دخلت حديثا الى خريطة الاستهداف وفاقت الثلاثمئة صاروخ / وفي بياناته الرسمية استحدث الحزب ايضا عبارة اضافها الى جبهة الاسناد وهي: دفاعا عن لبنان وشعبه.