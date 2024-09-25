رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية عبد الباري عطوان للجديد: الحرب الشاملة بدأت وهي متدحرجة فدولة الاحتلال فقدت كل اعصابها وهي تنجر الى مستنقع دموي خطير وستخرج من الحرب مهزومة