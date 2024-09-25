رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الالكترونية عبد الباري عطوان للجديد: خسارة نتنياهو على الجبهة اللبنانية ستكون كبيرة جداً

رئيس تحرير "العرب اليوم" زكي شهاب للجديد : حماس بدأت الحرب وهي كانت تخطط على المدى البعيد وهدفها مع الفصائل الفلسطينية هو رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة