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محليات

ديفيد شينكر : على الحزب التوقف عن استفزاز اسرائيل.. وهوكستين كان يحاول التفاوض لوقف اطلاق النار

2024-09-26 | 15:14
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ديفيد شينكر : على الحزب التوقف عن استفزاز اسرائيل.. وهوكستين كان يحاول التفاوض لوقف اطلاق النار

شدد المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر في اتصال مع الجديد على ان "المبعوث الاميركي آموس هوكستين كان يحاول مفاوضة وقف اطلاق النار لمدة 6 اشهر وحزب الله هو المشكلة في هذا السياق وقد قبلت اسرائيل".

وقال شنكر: " الحكومة اللبنانية تريد وقف اطلاق النار ولكن ليست هي من تقرر فالامر ليس بيد ميقاتي وحزب الله هو من قرر الحرب ضد اسرائيل".

واضاف: "ادارة بايدن تريد وقفاً لاطلاق النار في لبنان وتحاول ذلك في غزة ولكن من دون مغزى".

وتابع شنكر: "حزب الله هو من بدأ الحرب ضد اسرائيل التي من حقها ان تدافع عن نفسها "، مشيراً الى ان " الادارة الاميركية تريد فصل لبنان عن غزة ولكن نصر الله هو من يجب ان يقرر ان كان لبنانياً او فلسطيني الهوية ".

واضاف: "اسرائيل واميركا يعلمان ان حزب الله "يغش" وأنه لن يطبق القرار 1701 "، مشدداً على ان "المفاوضات حول مزارع شبعا يجب ان تتم عبر الامم المتحدة وحل مشكلة الحدود ".

وتابع: "اسرائيل دولة سيدة واميركا يمكن ان تبدي بعض الاقتراحات ولكن على اسرائيل ان تقرر ما يصب في مصلحتها ".

واعتبر شنكر انه اذا لم يتم فصل جبهة لبنان عن غزة لن يكون هناك اتفاق لوقف النار في لبنان  .

ديفيد شينكر : على الحزب التوقف عن استفزاز اسرائيل.. وهوكستين كان يحاول التفاوض لوقف اطلاق النار

محليات

ديفيد شنكر

هوكستين

حزب الله

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