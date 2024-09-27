سفارة بريطانيا: المملكة المتحدة تدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في لبنان

أضافت في بيان:"ستساهم تلك المساعدات في تمكين فرق الطوارئ من الاستجابة للاحتياجات الصحية والغذائية العاجلة، وفي توفير سلسلة من جلسات التدريب للشركاء الأساسيين وللعاملين في الخطوط الأمامية بهدف ضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ".

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هايمش فولكنر:"ترسل المملكة المتحدة اليوم 5 ملايين جنيه إلى منظمة اليونيسف في لبنان لدعم جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. إن عدد الضحايا المدنيين غير مقبول، والمملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الكبير في أعداد النازحين. إن وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري".

كما قالت مديرة التنمية ونائبة السفير في السفارة البريطانية في بيروت فيكتوريا ضنّ: "نشعر بحزن عميق إزاء الضحايا المدنيين في لبنان. إن عدد الإصابات وحجم النزوح أمر محزن للغاية. إلى جانب جهودنا الديبلوماسية الدؤوبة، تقدم المملكة المتحدة 5 ملايين جنيه استرليني إلى اليونيسف في لبنان لتقديم الإمدادات الحيوية من أجل دعم آلاف المدنيين النازحين الذين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في لبنان. لقد كانت المملكة المتحدة دوماً وستبقى داعمًا قويًا للبنان".