حركة أمل في نعي السيد نصرالله: عهدنا له أن نبقى الكتف على الكتف والقلب مع القلب والساعد مع الساعد

أصدرت هيئة الرئاسة في حركة أمل بياناً نعت فيه سماحة أمين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله.