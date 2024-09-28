الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

جنبلاط: اسرائيل تواصل مخططاتها التدميرية... واغتيال نصرالله محطة مفصلية

2024-09-28 | 10:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جنبلاط: اسرائيل تواصل مخططاتها التدميرية... واغتيال نصرالله محطة مفصلية
جنبلاط: اسرائيل تواصل مخططاتها التدميرية... واغتيال نصرالله محطة مفصلية


أعرب الرئيس وليد جنبلاط عن تعازيه لحزب الله ولجمهوره، مؤكدًا أن" السيد حسن نصر الله انضم إلى قافلة الشهداء الذين ناضلوا من أجل فلسطين". وأشار جنبلاط إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: "هل ستقف الحرب؟"، مستطرداً "الحرب لن تتوقف، حيث إن نوايا إسرائيل لتدمير المنطقة لا تزال في بداياتها، وأننا على مشارف حرب غزة المستمرة منذ سنة".


وتحدث جنبلاط في حديث لتلفزيون العربي عن المخاطر المتزايدة في المنطقة، مؤكدًا أن "ما تبقى من الشرق العربي في خطر، وأن المشاريع والأفكار السابقة لإقامة دولة فلسطينية قد انتهت منذ زمن"، وأشار إلى ان "ما نشهده من محرقة غزة، القتل المستمر والتهجير المستمر، قد يكون الهدف منه تهجير فلسطسنيي الضفة والحرب على لبنان".

كما أكد أن الحرب على لبنان تلوح في الأفق، مشددًا على أن "اغتيال السيد نصرالله يمثل محطة كبيرة ومفصلية، لكن الحرب مستمرة". واعتبر جنبلاط أنه "من الضروري أن يتحد الجميع لمواجهة هذا التصعيد الخطير والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية"، مشيدًا بجهود الرئيس نبيه بري في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وحذر جنبلاط من أن "نتنياهو يسعى لتحقيق إسرائيل الكبرى"، متسائلاً: "كيف يمكن تصديق أميركا وهي تغدق بالمال والسلاح والدعم لإسرائيل؟".
جنبلاط: اسرائيل تواصل مخططاتها التدميرية... واغتيال نصرالله محطة مفصلية

محليات

وليد جنبلاط

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الغارات الإسرائيلية تهز الشويفات والضاحية الجنوبية ويسمع صداها في عرمون وخلدة وبشامون
أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع في بيروت صادرة من مكان واحد عقب إستهدافه بغارة في الضاحية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024