جنبلاط: اسرائيل تواصل مخططاتها التدميرية... واغتيال نصرالله محطة مفصلية



أعرب الرئيس وليد جنبلاط عن تعازيه لحزب الله ولجمهوره، مؤكدًا أن" السيد حسن نصر الله انضم إلى قافلة الشهداء الذين ناضلوا من أجل فلسطين". وأشار جنبلاط إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: "هل ستقف الحرب؟"، مستطرداً "الحرب لن تتوقف، حيث إن نوايا إسرائيل لتدمير المنطقة لا تزال في بداياتها، وأننا على مشارف حرب غزة المستمرة منذ سنة".

