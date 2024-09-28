4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

استهدفت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.



وتشهد بعلبك والقرى المجاورة غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى. فقد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدّة في البقاع هي رسم الحدث، شعت، يونين، الكنيسة، سرعين بعلبك (حي الزهراء)، اللبوة الهرمل، النبي عثمان، ايعات، الجمالية، نحلة، دورس، بوداي، ومجدلون.