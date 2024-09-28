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محليات

4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

2024-09-28 | 17:23
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4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

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4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

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حزب الله: قصفنا مستعمرة روش بينا بدفعة صاروخية
جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في السراي الكبير للبحث في التطورات الراهنة

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قصف مناطق عدّة.. كيف بدا المشهد صباحاً في البقاع؟
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قصف مناطق عدّة.. كيف بدا المشهد صباحاً في البقاع؟

استهدفت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.

وتشهد بعلبك والقرى المجاورة غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى. فقد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدّة في البقاع هي رسم الحدث، شعت، يونين، الكنيسة، سرعين بعلبك (حي الزهراء)، اللبوة الهرمل، النبي عثمان، ايعات، الجمالية، نحلة، دورس، بوداي، ومجدلون.

00:14

قصف مناطق عدّة.. كيف بدا المشهد صباحاً في البقاع؟

استهدفت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.

وتشهد بعلبك والقرى المجاورة غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى. فقد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدّة في البقاع هي رسم الحدث، شعت، يونين، الكنيسة، سرعين بعلبك (حي الزهراء)، اللبوة الهرمل، النبي عثمان، ايعات، الجمالية، نحلة، دورس، بوداي، ومجدلون.

جيش العدو يزعم مهاجمة أهداف للحزب بالساعات الماضية
00:07

جيش العدو يزعم مهاجمة أهداف للحزب بالساعات الماضية

قال جيش العدو الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة. وفق زعمه.

00:07

جيش العدو يزعم مهاجمة أهداف للحزب بالساعات الماضية

قال جيش العدو الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة. وفق زعمه.

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ
23:41

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ

طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بعد مقتل الأمين العام لـ حزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس.

23:41

لبنان في حداد أسود.. وإيران تدعو لإجتماع طارئ

طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بعد مقتل الأمين العام لـ حزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس.

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