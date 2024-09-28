4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة

استهدفت الطائرات الحربية للعدو الاسرائيلي مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.وتشهد بعلبك والقرى المجاورة غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى. فقد نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدّة في البقاع هي رسم الحدث، شعت، يونين، الكنيسة، سرعين بعلبك (حي الزهراء)، اللبوة الهرمل، النبي عثمان، ايعات، الجمالية، نحلة، دورس، بوداي، ومجدلون.
قال جيش العدو الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة. وفق زعمه.
طلبت إيران عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بعد مقتل الأمين العام لـ حزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس.