بري تلقى المزيد من الإتصالات المعزية بإستشهاد الأمين العام لحزب الله

بري تلقى المزيد من الإتصالات المعزية بإستشهاد الأمين العام لحزب الله

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المزيد من الإتصالات المعزية بإستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حيث إتصل معزياً رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف ، كما أتصل معزياً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ، الامين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي ، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ومن عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ومرجعيات دينية وفعاليات سياسية.