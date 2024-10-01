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محليات

ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه

2024-10-01 | 03:17
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ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه
ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه

يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان.

شارك في الاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
كما شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد امين سلام ، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الصحة فراس الابيض ، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وزير التربية القاضي عباس الحلبي ، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء  الركن محمد المصطفى.
في مستهل الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال: نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها اسرائيل على لبنان. ونحن نعمل بشكل دؤوب  بالتعاون  مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة على تأمين  الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين ، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها  لبنان.
أضاف: إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم  الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة. ونوجه اليوم  النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الاساسية  للمدنيين النازحين.
وقال :لقد انشأنا ، بالتعاون والشراكة ، مع مؤسسات الأمم المتحدة، إطارًا محددا وواضحا وفعالا لضمان التأمين  السريع والفعال والشفاف لتقديم المساعدات الإنسانية. 
وختم: اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم.
ميقاتي: لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه

محليات

نجيب ميقاتي

الأمم المتحدة

الدول المانحة

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
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ميقاتي: أناشدكم جميعاً الإستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدتنا في حماية أبناء شعبنا بكرامة

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