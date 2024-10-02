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إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني
إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني
النائب سليم عون للجديد: يجب أن نكون موقفاً واحداً خاصة بعد اغتيال سماحة الامين العام لحزب الله
النائب سليم عون للجديد: يجب أن نكون موقفاً واحداً خاصة بعد اغتيال سماحة الامين العام لحزب الله
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محمد عفيف: قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس
2024-10-02 | 06:14
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محمد عفيف: قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس
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