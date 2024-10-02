حركة أمل تنعي شهيدين

صدر عن حركة أمل البيان التالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}-صَدَقَ الله العَليّ العَظِيمبمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنةالشهيد كريم زين درويشعابدمواليد 28/9/1978 - زوطر الغربيةاستشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوبإن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه