تجمعات العدو الاسرائيلي.. تحت نيران الحزب!

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:20) من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-2024 *تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية".الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 16:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 2-10-‏‏2024 تجمعًا لقوات العدو بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏