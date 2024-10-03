بالأسماء.. 7 شهداء للهيئة الصحية بغارة الباشورة

بيان صادر عن غرفة عمليات الدفاع المدني الهيئة





بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزّف المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من قادتها و مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على مركزها في منطقة زقاق البلاط ليل الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 :



