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محليات

بالأسماء.. 7 شهداء للهيئة الصحية بغارة الباشورة

2024-10-03 | 02:39
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بالأسماء.. 7 شهداء للهيئة الصحية بغارة الباشورة
بالأسماء.. 7 شهداء للهيئة الصحية بغارة الباشورة

بيان صادر عن غرفة عمليات الدفاع المدني الهيئة


بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزّف المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من قادتها و مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على مركزها في منطقة زقاق البلاط ليل الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 :

والشهداء هم:
1. الشهيد رجا رامز زريق   ( مسؤول الدفاع المدني في منطقة بيروت )
2. الشهيد مهدي عدنان حلباوي ( معاون مسؤول الدفاع المدني ومدير عمليات منطقة بيروت)
3. الشهيد وسام محمود سلهب ( مسؤول التجهيز في الدفاع المدني في منطقة بيروت )
4. الشهيد أحمد محمد حايك ( مسؤول الآليات و الصيانة في الدفاع المدني في منطقة بيروت )
5. الشهيد مصطفى علي الموسوي (مسؤول الإنقاذ في الدفاع المدني في منطقة بيروت)
6. الشهيد المسعف المتطوّع ساجد شوقي شري 
7. الشهيد المسعف المتطوّع حسن علي الخنسا

نحتسب شهدائنا عند الله ونعاهدهم ان نكمل طريق الخدمة والإنسانية.  
بالأسماء.. 7 شهداء للهيئة الصحية بغارة الباشورة

محليات

الباشورة

سليم سلام

الضاحية الجنوبية

بيروت

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