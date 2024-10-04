بو حبيب التقى باربرا ليف في واشنطن .. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف .



بو حبيب التقى باربرا ليف في واشنطن .. وهذا ما تم بحثه