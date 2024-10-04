بو حبيب التقى باربرا ليف في واشنطن .. وهذا ما تم بحثه
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف .
بو حبيب التقى باربرا ليف في واشنطن .. وهذا ما تم بحثه
وقد شددت ليف على أهمية الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية في الظروف التي يمر بها لبنان. كما تم التباحث بالحاجات الانسانية الملحة للبنان في ظل ازمة النزوح غير المسبوقة في تاريخه بعد ان تخطى عدد النازحين اللبنانيين المليون ومئتي الفا". كذلك تناول الاجتماع كيفية وقف الحرب وآخر التطورات المتعلقة بالوضع والتصعيد الحاصل في المنطقة.