"الشرق الأوسط": قيادة جماعية تسيّر حزب الله

"قالت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله لـ "الشرق الأوسط" إن الحزب تسيّره راهناً "قيادة جماعية"، وذلك رداً على ما يتم تداوله من أسماء لخلافة أمينه العام حسن نصر الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وبدأ في لبنان التداولُ باسم رئيس المجلس السياسي لحزب الله إبراهيم أمين السيد، خليفةً محتملاً لنصر الله، وذلك بعد أيام على أنباء إسرائيلية عن استهداف رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين الذي كان يُرجح أن يخلف نصر الله. إلا أن مصادر مطلعة على أجواء الحزب تنفي كل ما يُتداول في هذا المجال "جملة وتفصيلاً"، قائلة لـ"الشرق الأوسط": لا أحد حالياً مرشح لخلافة نصر الله. لا صفي الدين ولا السيد ولا أي شخصية أخرى، فالقيادة الراهنة جماعية".