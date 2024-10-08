بري في اتصال هاتفي مع نطيره الإماراتي: لحل سياسي يتضمن وقف إطلاق النار
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً من نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، الذي نقل رسالة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
أكد غباش خلال الاتصال وقوف الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات الطارئة وفتح باب التبرعات من الشعب الإماراتي.
من جهته، شكر بري الإمارات، رئيساً وحكومةً وشعباً، وأكد على ضرورة العمل لحل سياسي يتضمن وقف إطلاق النار، متمنياً نقل هذا المطلب إلى الشيخ محمد بن زايد.