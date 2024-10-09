النائب فيصل الصايغ بعد لقاء وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي تكتل الاعتدال الوطني في الصيفي: المبادرة التي صدرت عن لقاء بري – ميقاتي - جنبلاط خارطة طريق وطنية يبنى عليها للخروج من الازمة التي يعيشها لبنان