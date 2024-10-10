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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

2024-10-10 | 06:35
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين تربويين في السرايا اليوم، في مشاركة وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، ضم الاول اتحاد الجامعات الخاصة، والثاني الهيئة التنفيذية لرابطة الأستاذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، 
وحضره ايضا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

‏بعد الاجتماعين قال الوزير الحلبي:" رغب دولة رئيس مجلس الوزراء ضمن سياق استقبالاته للهيئات النقابية والتمثيلية للقطاعات كافة، أن يستقبل اليوم رابطة الجامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش وجميع أعضاء رابطة الجامعات،  وكان بحث في القضايا الوطنية أولا وما يمكن للجامعات أن تساهم فيه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان ، وأيضا عرض دولة الرئيس ما يمكن للدولة أن تساعد هذه الجامعات في هذه المحنة.
اما الاجتماع الثاني فكان مع وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في حضور  رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وبحضوري  ضمن سياق ذاته ، يعني استقبال هذه الهيئات لطرح المواضيع الوطنية وما يمكن للجامعة اللبنانية أن تساهم به أيضا. كان هم الرئيس وهمنا جميعا أن تبادر الجامعة اللبنانية الى فتح  صفوفها واستقبال طلابها بعد إجراء عملية الأحصاء لطلابها النازحين واساتذتها النازحين ولموظفيها النازحين، وقد وعد رئيس الجامعة بأنه سيطلق خلال اليومين المقبلين التعاميم المطلوبة التي تعطي الاطمئنان لطلاب الجامعة ولاساتذتها باستئناف الدروس ".
من ناحيته قال رئيس رابطة جامعات لبنان الأب سليم دكاش:"ما أود أن أقوله أولا الشكر لدولة الرئيس الذي استقبل رابطة الجامعات لبنان بكافة أعضائها،  حيث تحدث عن القضايا الوطنية وأيضا عن القضايا التي تخص الجامعات ،وقد كانت هناك مشاركة من قبل أعضاء الرابطة في طرح المواضيع الدقيقة التي من شأنها أن تساعد الجامعات على أن تقوم بمهماتها.أود أيضا أن اشكر معالي وزير التربية والتعليم العالي يساندنا في هذه الأيام ومن خلال الاجتماعات ومن خلال مشاركات وقد تم التوافق معه على ألا نترك السنة الجامعية من دون الا تتحقق، لانه في الظل العتمة التي نعيشها  فان  الجامعات اعطت النموذج والمثل الجيد لان تبحث عن كوة ياتي منها النور كي نستطيع تحقيق هذه السنة كي لا نخسرها ولا  نُخسر  طلابنا. هو الأساس ان  يستطيع كل طالب من طلابنا تحصيل واكتساب خلال هذه السنة وما يصبو إليه لكي تكون سنة ناجحة بالرغممن المشكلات   والقضايا ونحن نتساند مع العائلات  والأسر والأساتذة والطلاب. هناك بعض الجامعات التي اتخذت بعض المبادرات  كتأمين الانترنت حيث هم الطلاب كي يستطيعوا متابعة دروسهم ، ورابطة جامعات لبنان والمنتمية اليها الجامعات الأخرى المرموقة أخذت على عاتقها ان تهتم بهذا الموضوع وهو هم وطني يجب أن ندافع عنه ، فالجامعات ستعمل على أنقاذ العام الجامعي ومؤسساتها رغم كل الظروف ، وكان هناك مطلب من دولة الرئيس ووزير التربية لمساندة هذه الجامعات حتى ماليا الطلاب  كي يستطيعوا ان يتعلموا ولكي  تستطيع الجامعات بدورها تحقيق رسالتها لإنقاذ الرأسمال الوطني ، لان الثقافة في لبنان هي رأسمال فاذا ضاع هذا الرأسمال ضاع كل شيء وضاع  لبنان لذلك نحن ضنينون في الاستمرار برسالتنا."

وزير الخارجية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه اخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي.

وزير السياحة
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة وليد نصار وبحث معه المستجدات والتطورات الراهنة.

منسق الامم المتحدة
واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتناول البحث المستجدات والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والجهود الخدماتية والإنسانية والصحية لمساعدة النازحين .

محافظ بيروت
واستقبل الرئيس ميقاتي محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي قال بعد اللقاء:" اطلعت دواة الرئيس ميقاتي على ما تقوم به محافظة بيروت وغرفة العمليات لناحية التعامل مع الازمة وخطة ازالة المخالفات الموجودة على الشوارع والحفاظ على النظافة العامة، لا سيما بالنسبة لوجوب رفع النفايات بأسرع وقت ممكن قبل بدء فصل الشتاء، خوفاً من انسداد المجاري نتيجة تراكم النفايات ، علما انه كنا عملنا على فتح المجاري في وقت سابق".

الخير
واستقبل رئيس الحكومة النائب احمد الخير وعرض معه الاوضاع العامة.

جمعية" ارادة"
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "جمعية ارادة"برئاسة  نائب رئيس الجمعية لؤي ملص اطلعه على نشاطات الجمعية وما تقوم به من أعمال لمساعدات النازحين في هذه الظروف .
 
 
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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المقاومة أعادت استهداف قوة للعدو وأوقعت إصابات مؤكدة فيها أثناء محاولتها للمرة الثانية سحب مصابيها
07:25

المقاومة أعادت استهداف قوة للعدو وأوقعت إصابات مؤكدة فيها أثناء محاولتها للمرة الثانية سحب مصابيها

أفاد مراسل الجديد أنه للمرة ثانية حاولت قوة من العدو الإسرائيلي سحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة في منطقة رأس الناقورة، وأعادت المقاومة استهداف القوة من جديد بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة في صفوف العدو، وافشال عملية سحب المصابين.

07:25

المقاومة أعادت استهداف قوة للعدو وأوقعت إصابات مؤكدة فيها أثناء محاولتها للمرة الثانية سحب مصابيها

أفاد مراسل الجديد أنه للمرة ثانية حاولت قوة من العدو الإسرائيلي سحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة في منطقة رأس الناقورة، وأعادت المقاومة استهداف القوة من جديد بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة في صفوف العدو، وافشال عملية سحب المصابين.

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