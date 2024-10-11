المشهد السياسي | جعجع فشل في تزعم المعارضة



فشل لقاء معراب قبل أن ينعقد، إذ قال مصدر نيابي للجديد إن رئيس حزب القوات سمير جعجع يسعى لقيادة جبهة المعارضة على أساس أنه أكبر كتلة نيابية.

ويسجل في أوساطه وفقا لهذه المصادر النيابية عتبا على حلفائه بعدم إعطائه زعامة هذه المرحلة/ حيث أن الزعامة مرت على الجميع وتوقفت عنده/ فكان لوليد جنبلاط زعامة حقبة البريستول عام الفين وخمسة / وكان لسعد الحريري زعامة حقبة 14 آذار/ فلماذا لا يعطونه زعامة هذه المرحلة وهو صاحب أكبر كتلة نيابية ؟! وتقول هذه المصادر إن طموحات جعجع بتزعم المعارضة دفنت قبل أن تولد/ تماما كما دفن طموحه بالوصول الى رئاسة الجمهورية نتيجة استثماراته على معادلات خاسرة //

وتقول المصادر إن جعجع لم يدع النائب السابق فارس سعيد الى اللقاء/ في حين أن أغلب حلفائه سيعتذرون عن عدم المشاركة/ ككتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال، إذ تقول مصادرهما للجديد إن الاولوية اليوم للوحدة الداخلية بوجه الحرب الاسرائيلية وإخراج لبنان من أزمته بالتمسك بالقرار الدولي 1701 / من غير الخوض في مسائل خلافية وعلى رأسها نزع السلاح والقرار 1559 وإنتقاد أداء حزب الله وتحميله أعباء الحرب// أما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فلن يحضر ولكنه سيرسل ممثلين عنه وخفض التمثيل/ وكذلك رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض سيتغيب وسيمثله النائب أشرف ريفي//

فشل لقاء معراب يقابله نجاح في تحرك بكركي الجامع/ إذ دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القيادات الروحية الى اللقاء منتصف الاسبوع المقبل ووافق على تلبية الدعوة كل من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى/ إذ سيصدر عنه موقف موحد مندد بالاعتداءات الاسرائيلية وداع لوقف إطلاق النار والتزام القرارات الدولية وتعزيز الجيش اللبناني جنوبا وانتخاب رئيس للجمهورية//