إعلام العدو: مروحيات عسكرية تهبط في مستشفى رمبام بحيفا لنقل جنود مصابين من لبنان

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القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل
القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل
القناة 12 العبرية: بعد تسلل مسلحين من الظهيرة اللبنانية في 9 أكتوبر العام الماضي اندلعت اشتباكات قتل فيها نائب قائد لواء وجنديان
القناة 12 العبرية: بعد تسلل مسلحين من الظهيرة اللبنانية في 9 أكتوبر العام الماضي اندلعت اشتباكات قتل فيها نائب قائد لواء وجنديان
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