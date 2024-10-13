"حادث أمني صعب" للعدو بالجنوب.. مروحيات أقلّت جنوداً وضباطاً الى مستشفى حيفا

أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت وسائل إعلام العدو إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا في "آخر 20 دقيقة" أصيبوا في جنوب لبنان.