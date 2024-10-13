"حادث أمني صعب" للعدو بالجنوب.. مروحيات أقلّت جنوداً وضباطاً الى مستشفى حيفا
أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.
وقالت وسائل إعلام العدو إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا في "آخر 20 دقيقة" أصيبوا في جنوب لبنان.
وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة تلغرام، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 11 جندياً وضابطاً وصفت جراح 4 منهم بالحرجة، مشيرة إلى أن المواجهات مع حزب الله اتسمت بالضراوة.
وكانت المقاومة الاسلامية أعلنت ببيان لها أنها عبوة ناسفة بِقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر في بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.