قاسم: طالما أن العدو استهدف كل لبنان إذا لنا الحق في استهداف أي نقطة لدى الكيان الصهيوني

لوباريزيان عن ماكرون: على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار الأمم المتحدة لذا يجب ألا يتجاهل قراراتها

لوباريزيان عن ماكرون: على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار الأمم المتحدة لذا يجب ألا يتجاهل قراراتها