آخر المستجدات من عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون أركس بحضور رئيسة بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كاسابيانكا اشلمان Simone Casabianca Aeschlimann ، الوفد وضع رئيس المجلس باجواء عمل اللّجنة في لبنان في ظل الظروف الراهنة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان.



كما تابع بري تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.



وإستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الوضع الانساني وأزمة النازحين وبرامج عمل الأمم المتحدة حيال هذا الملف