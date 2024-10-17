رويترز عن وزارة الدفاع الألمانية: سفينة تابعة للأسطول الألماني تسقط جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان

القناة 12: التحقيق الأولي يشير إلى انه تم إطلاق طائرتين بدون طيار من لبنان واعترضت سفينة تابعة للبحرية أحدهما وانقطع الاتصال بالأخرى ومن المحتمل أنها تهربت من الرادار وأصابت الهدف