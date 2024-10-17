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محليات

اتصالات التحذير للبنانيين: مزيفة ام حقيقية؟ مصادر امنية توضح

2024-10-17 | 09:48
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اتصالات التحذير للبنانيين: مزيفة ام حقيقية؟ مصادر امنية توضح
اتصالات التحذير للبنانيين: مزيفة ام حقيقية؟ مصادر امنية توضح

أفادة مصادر أمنية لقناة الجديد أن الاتصالات التي ترد الى بعض الافراد في مباني مختلفة للتحذير من غارات هي ليست من ارقام لبنانية على الشبكة، وانما اتصالات تسمى spoof call ترد عبر تطبيق خاص يظهر رقما لبنانيا في حين ان الاتصال خارجي ولا وجود له عالشبكة.

وأشارت إلى أن هذه التطبيقات يمكن ان تشغل من لبنان او من خارجه ولكن يصعب تحديد موقعها وبالتالي من الصعب معرفة هوية مشغلها ومكان تواجده.
وأوضحت أن هذه الاتصالات يمكن ان تكون في سياق الحرب النفسية لبث الذعر من خلال العدو، ويمكن ان تكون فردية من اشخاص.

ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم استهداف اي من الاماكن التي ورد اليها اتصالات ولكن لا احد في الدولة يمكن له ان يجزم ويتجاهل هذه الاتصالات وان لا يتعامل معها كتحذير جدي.

وفي السياق ذاته، وبعيدا عن الاتصالات التي ترد عبر تطبيقات، اوقفت الاجهزة الامنية اكثر من شخص في المرحلة الماضية واخرهم شخص انذر مبنى في منطقة الضبية امس وتبين انه كان يمازح صديقه.
اتصالات التحذير للبنانيين: مزيفة ام حقيقية؟ مصادر امنية توضح

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