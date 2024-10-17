العماد عون استقبل السفير الألماني الذي قدم هبة مالية للجيش لدعم قدراته

كما استقبل وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبدالله والأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، وتمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كذلك، استقبل رئيس دير سيدة القلعة للرهبنة الأنطونية الأب بشارة ايليا على رأس وفد، وتم البحث في شؤون مختلفة.