اليونيفيل باقية في لبنان... وقد تلجأ "للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل"

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات، مشيرا إلى أن خمسا من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".



وقال "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان مما عرض قوات حفظ السلام للخطر‬"، كاشفاً أن "الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده "صادم".

