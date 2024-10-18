اليونيفيل باقية في لبنان... وقد تلجأ "للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل"
أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات، مشيرا إلى أن خمسا من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".
وقال "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان مما عرض قوات حفظ السلام للخطر"، كاشفاً أن "الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده "صادم".
وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وعندما سُئل عن إمكانية اللجوء للدفاع عن النفس ضد إسرائيل، قال المتحدث باسم اليونيفيل: "يمكن اللجوء إليه ولكن من المهم تهدئة التوتر".
وأكد المتحدث باسم اليونيفيل العثور على استخدام محتمل لمادة الفسفور الأبيض قرب إحدى القواعد وقال "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا"، وقال إن "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة".