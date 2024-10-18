بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.