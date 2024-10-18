بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير" pic.twitter.com/pHEYozpi7D
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 18, 2024
غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير" pic.twitter.com/pHEYozpi7D
مراسلو الجديد في الميدان.. التغطية مستمرة
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".
أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.