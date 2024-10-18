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محليات

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

2024-10-18 | 12:37
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بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور &quot;الشواكير&quot;
بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

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بالصور والفيديو - غارات اسرائيلية تستهدف محمية صور "الشواكير"

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باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته
12:17

باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "‏مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".

12:17

باسيل: نرفض أن يفرض علينا أي محور آخر إرادته

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "‏مثلما نرفض ان يفرض علينا اي محور رئيساً للجمهورية، نرفض ان يفرض علينا اي محور آخر ارادته بعدم انتخاب رئيس".

بوحبيب أجرى اتصالاً بنظيره المصري.. ماذا دار بينهما؟
12:13

بوحبيب أجرى اتصالاً بنظيره المصري.. ماذا دار بينهما؟

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

12:13

بوحبيب أجرى اتصالاً بنظيره المصري.. ماذا دار بينهما؟

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر د. بدر عبد العاطي بحثا في خلاله في الجهود والمساعي التي تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

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