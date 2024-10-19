مالكو مبنى "حمرا ستار" في راس بيروت: العقار الذي يشغله النازحون مهجور ولا تتوافر فيه ادنى مقومات النزوح بشهادتهم شخصياً

شدد مالكو العقار70 راس بيروت في شارع الحمراء الرئيسي في بيان على انهم "تعاونوا منذ 27 من الشهر الماضي مع عائلات نازحة دخلت الى مبنى (حمرا ستار) بقوة الخلع والكسر"، لافتين الى انه تمت معاملة تلك العائلات "بانسانية تامة لكن النازحين طرحوا فيما بعد عبر وسطاء استئجار العقار وهذا ما رفضه المالكون الذين عملوا أيضاً على تأمين مدارس لاستيعاب العائلات التي صارت اعدادها كبيرة."





