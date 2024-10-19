بهاء الحريري في ذكرى وسام الحسن: سنسير على خطى الشهيد رفيق الحريري

في مثل هذا اليوم اغتيل وسام الحسن على يد قاتل والدي، وكان مصيره كمصير الكثير من الوطنيين المؤمنين بلبنان الوطن المستقل عن أي تبعية خارجية.



بغياب تلك الدولة القوية انهارت أعمدة الوطن القادر على حماية أبنائه ودخلنا في نفق مظلم لا نزال نتلمس الخروج منه، وعلينا ألا ننسى ذلك كي لا… pic.twitter.com/ELlSng3NPV — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 19, 2024

"في مثل هذا اليوم اُغتيل وسام الحسن على يد قاتل والدي، وكان مصيره كمصير الكثير من الوطنيين المؤمنين بلبنان الوطن المستقل عن أي تبعية خارجية.بغياب تلك الدولة القوية انهارت أعمدة الوطن القادر على حماية أبنائه ودخلنا في نفق مظلم لا نزال نتلمس الخروج منه، وعلينا ألا ننسى ذلك كي لا تتكرر تلك الحقبة الداكنة من تاريخنا.وأؤكد من جديد أننا سنسير على خطى الشهيد رفيق الحريري للحفاظ على مصلحة جميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم، وخاصة أشقاء الوطن من الطائفة الشيعية الكريمة في ظل هذه الظروف الصعبة.رحم الله وسام الحسن وجميع شهداء الوطن".