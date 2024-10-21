سلسلة إجتماعات لميقاتي في السرايا

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، فاجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي قال :"عرضت مع دولة رئيس الوزراء الوضع التربوي العام ومصير 500 الف تلميذ وطالب اضطروا إلى النزوح. ووضعت دولة الرئيس في تفاصيل الخطة التي اعدتها وزارة التربية والتي تقضي بفتح بعض المدارس الخالية من النازحين أمام الطلاب في دوامين، والاستعانة ببعض المدارس الخاصة أيضا في دوام خاص لاستيعاب التلاميذ، وكذلك احتمال التعليم عن بعد. واكدت له ان العام الدراسي سينطلق أن شاء الله في4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية، واعلمته بأن الجامعة اللبنانية ستباشر التدريس في5 كليات في28 من هذا الشهر".

أضاف: علينا بالرغم من هذه الظروف الصعبة عدم اضاعة فرصة التعليم الرسمي والجامعي والسعي بكل ما أوتينا من جهود لإنقاذ هذا العام الدراسي وبالتالي الحد من الخسارة. ليس في نيتنا اطلاقا خلافا لما يتم تداوله على بعض المجموعات، بأن وزير التربية ولسير العام الدراسي سيخلي النازحين من المدارس الرسمية، فليست من مهام وزير التربية أن يخلي مدارس الإيواء، ولكن طالبت بالمقابل أن توفر بدائل كثيرة عن المدارس الرسمية، لأننا ربما نحتاج الى البعض القليل منها في بعض التجمعات حيث توجد مدارس مشغولة من قبل النازحين لتأمين العملية التعليمية في بعض المناطق. وعلى كل حال هناك مدارس خاصة أيضا يقطنها نازحون وهذا الموضوع ايضا في عناية هيئة الطوارىء الوطنية.نحن مهمتنا هي توفير التعليم اما قضايا النزوح وسواها فهي من صلاحيات هيئة الطوارىء الوطنية التي تعنى بهذا الامر.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه الذي قال: وضعت دولة الرئيس ميقاتي في صورة العمل في كافة المرافق البرية والبحرية والجوية واولها مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وكيفية التعامل في ظل الأزمة من خلال التعاون الكبير بين المديرية العامة للطيران المدني وكل الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة العاملة على ارض المطار، كما أطلعته على سير العمل في المرافئ البحرية في بيروت وطرابلس وصيدا لما تشكل من أهمية كبرى على مستوى الاستيراد والتصدير، وخصوصاً بالنسبة لاستيراد المواد الغذائية من قمح وطحين وغيرها من المواد، كذلك وضعته في صورة الأجراءات الاستثائية المتخذة على المعابر البرية بالتعاون مع المعنيين وموضوع معبر المصنع الذي هو محور متابعة من قبل الرئيس ميقاتي بشكل مباشر لكي تستطيع وزارة النقل والأشغال العامة صيانة المعبر لما يشكله من أهمية على صعيد الاستيراد والتصدير."

أضاف: "كما كان هناك لقاء ضمن لجنة الطوارئ والتي ترتكز على أمور أساسية بالنسبة لاهلنا في مراكز النزوح، الأمر الأول بالنسبة لتأمين المياه وكل الخدمات المتعلقة بالمياه في مراكز الإيواء والتي هي بقرابة الف مركز، كذلك موضوع الكهرباء وتامين المازوت إضافة الى موضوع ألأمن الغذائي لتأمين الى مراكز الإيواء ."

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات الراهنة وأوضاع وزارة الزراعة.

ديبلوماسيا استقبل رئيس الحكومة سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي وعرض معه العلاقات الثنائية اضافة الى التطورات والمستجدات في لبنان.

واستقبل رئيس الحكومة النائب حيدر ناصر الذي قال بعد اللقاء:"وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في الجهود التي تبذل من كافة الحيثيات الاجتماعية والسياسية والمدنية في مدينة طرابلس ولنؤكد على وحدة الشعب اللبناني والحكومة والتكاتف في ظل هذه الحرب التي تشن على لبنان."

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "مؤسسة رفيق الحريري" برئاسة السيدة سلوى السنيورة بعاصيري التي قالت بعد اللقاء:" كما هو معروف فان مدرسة الليسيه عبد القادر ومدرسة الحريري الثانية هما تابعتان لمؤسستنا وقد تم استخدامهما لإيواء النازحين الذين نتعاطف مع اوضاعهم الأنسانية بشكل كامل، ولكننا بحاجة لان نستعيد زخم التعليم."

اضافت:" تمنينا على دولة الرئيس ايجاد بدائل لإيواء النازحين حتى يكون للتلامذة فرصة العودة الى المدارس في اقرب وقت واستعادة التعليم."

وإستقبل الرئيس ميقاتي الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين.