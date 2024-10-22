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محليات

باسيل: حزب الله أخطأ واختلفنا معه

2024-10-22 | 08:38
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باسيل: حزب الله أخطأ واختلفنا معه
باسيل: حزب الله أخطأ واختلفنا معه

قال رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن التيار ليس في وضع تحالف مع حزب الله، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل.

وفي حديث لقناة "العربية"، أكد باسيل أن حزب الله أخطأ في سعيه لتحقيق وحدة البيت الشيعي على حساب وحدة لبنان، محذرًا من خطر التقسيم.

واتهم باسيل سياسة "وحدة الساحات" بأنها تخدم دولًا أخرى، معربًا عن تحمله مسؤولية العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددًا على أن لبنان يواجه خطر الفتنة الداخلية والوجود.

وفيما يتعلق بالمشهد الرئاسي، أوضح باسيل أنه لا يوجد مرشح واحد للرئاسة، بل قائمة تم طرحها على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وانتقد باسيل قائد الجيش جوزيف عون، معتبرًا أنه لا يملك مشروعًا يجمع اللبنانيين، محذرًا من احتمال حدوث فوضى في البلاد

باسيل: حزب الله أخطأ واختلفنا معه

محليات

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جبران باسيل

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جبران باسيل للحدث: حزب الله أسقط عن لبنان حجة الدفاع عن النفس بإسناد غزة
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