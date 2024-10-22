مجزرة جديدة في النبطية... 13 شهيدا من عائلة "آل معتوق"

ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة دموية اليوم في مدينة النبطية استشهد اثرها 13 شهيدا من عائلة "آل معتوق" وهي المجزرة الثانية في اقل من 48 ساعة يرتكبها العدو في الحي ذاته بعد مجزرة "آل كمال" والتي اسفرت عن استشهاد 4 شبان منذ يومين.

فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية ظهر اليوم سلسلة غارات مستهدفة حي آل معتوق في المدينة، وهو امتداد لحي كسار زعتر عند المدخل الغربي لمدينة النبطية ، وادت الغارات الى تدمير عدد من المباني السكنية والتجارية بشكل كامل .

وادت الغارة الى استشهاد عماد فضل معتوق وزروجته هنادي قنبر واولادهم علي ومحمد وحسين معتوق ، واشقاؤه جهاد فضل معتوق، يوسف فضل معتوق، عباس فضل معتوق، حيدر فضل معتوق ، واولاد عمه عباس علي معتوق ، ابراهيم محمد معتوق ، وخضر محمد معتوق وولده ساجد خضر معتوق .

وعملت فرق الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية واسعاف النبطية وبيت الطلبة على رفع الانقاض ونقل جثامين الشهداء الى مستشفيات النبطية ، وتعرضت هذه الفرق اثناء عملها لغارتين نفذهما الطيران الحربي المعادي في محيط مكان المجزرة، مما ادى الى وقوع اصابات عديدة بين المسعفين والاهالي ، اضافة الى حالات اختناق جراء الدخان والروائح المنبعث من انفجار الصواريخ .

وتسببت الغارات باضرار جسيمة ضمن قطر اكتر من كيلو متر ، وظهرت فداحة الاضرار على معظم الابنية والمحال التجارية المحيطة.