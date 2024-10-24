بلينكن: نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق الـ 1701

ولفت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، إلى أنه "علينا الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة"، مضيفا "هذه لحظة مهمة لأن إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها. هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى إلى بيوتهم وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة".

وذكر بلينكن أنه "من الضروري ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها في غزة"، وقال: "طلبت ووزير الدفاع الاميركي لويد أوستن من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة".

إلى ذلك، أشار بلينكن إلى "أننا نريد أن نتأكد من أننا لن نرى مزيدا من التصعيد الكبير في المنطقة. ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ولا نريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة"

.وحول لبنان، ادعى بلينكن أنه "علينا التأكد من عدم قيام إسرائيل بحملة مستدامة في لبنان"، وقال: "نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق القرار 1701".

وذكر أن "قطر قدمت مساعدات مهمة للجيش اللبناني مثل المعاشات والوقود"، وأضاف "نريد ملء الفراغ الرئاسي في لبنان".