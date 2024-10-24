الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بلينكن: نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق الـ 1701

2024-10-24 | 08:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلينكن: نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق الـ 1701
بلينكن: نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق الـ 1701

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "أنني أتوقع اجتماع المفاوضين لبحث وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة".

ولفت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، إلى أنه "علينا الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة"، مضيفا "هذه لحظة مهمة لأن إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها. هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى إلى بيوتهم وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة".

وذكر بلينكن أنه "من الضروري ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها في غزة"، وقال: "طلبت ووزير الدفاع الاميركي لويد أوستن من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة".

إلى ذلك، أشار بلينكن إلى "أننا نريد أن نتأكد من أننا لن نرى مزيدا من التصعيد الكبير في المنطقة. ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ولا نريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة"

.وحول لبنان، ادعى بلينكن أنه "علينا التأكد من عدم قيام إسرائيل بحملة مستدامة في لبنان"، وقال: "نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق القرار 1701".

وذكر أن "قطر قدمت مساعدات مهمة للجيش اللبناني مثل المعاشات والوقود"، وأضاف "نريد ملء الفراغ الرئاسي في لبنان".

بلينكن: نكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق الـ 1701

محليات

أميركا

بلينكن

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المقاومة ‏الإسلامية: قصفنا مستعمرة كرمئيل بصلية ‏صاروخية
فيديو - مجزرة في بلدة الخضر البقاعية.. الجديد تنقل المشهد من هناك

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024