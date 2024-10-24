عن وقف النار النهائي ودور اليونيفيل.. هذا ما كشفه بري لـ "سكاي نيوز"
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، إن "ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي".
وأضاف بري "الجيش اللبناني سيتولى الآليات التنفيذية للقرار 1701 للحفاظ على الاستقرار"، وفق "سكاي نيوز عربية".
وتابع: "نتمسك بدور قوات اليونيفيل كضامنة لتطبيق القرار 1701".
كما وأكد رئيس مجلس النواب أنه "سنبدأ العمل لانتخاب رئيس توافقي للبنان بعد وقف إطلاق النار"، مشدداً على أنه "تفاهمت مع المبعوث الأميركي على تطبيق القرار 1701 من دون أي تعديلات".
وشكر بري الدول التي ساعدت لبنان لا سيما الدول العربية ونعول عليها في إعادة الإعمار.