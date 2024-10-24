عن وقف النار النهائي ودور اليونيفيل.. هذا ما كشفه بري لـ "سكاي نيوز"

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، إن "ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي".