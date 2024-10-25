"نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني"... جنبلاط: آن الأوان لإيران ان تعلم أن في لبنان دولة
أشار رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ"روسيا اليوم" إلى أنّ "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع، وهذا غير ممكن ويجب اللجوء للحوار".
وقال جنبلاط : "أتمنّى ألا يحدث سيناريو غزة في لبنان لكن هذا يظلّ مجرّد تمنٍّ، وكيف تقف الحرب إذا لم تشعر إسرائيل بالضغط؟ وإلى أين ستصل وما أطماعها الجديدة؟".
وقال: "آن الأوان للجمهورية الإسلامية أن تعلم بأنّ هناك دولة في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "مسار وقف النّار تقوده الدول الكبرى".
وتابع: "نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني، وبالعودة لنظريات أيام التوراة الأفضل أن نعرف الحقيقة".