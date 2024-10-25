"نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني"... جنبلاط: آن الأوان لإيران ان تعلم أن في لبنان دولة

أشار رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ"روسيا اليوم" إلى أنّ "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع، وهذا غير ممكن ويجب اللجوء للحوار".