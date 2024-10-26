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محليات

"علينا عدم الانجرار وراء الأخبارِ الكاذبة للعدو".. مكاري: للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان

2024-10-26 | 04:45
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"علينا عدم الانجرار وراء الأخبارِ الكاذبة للعدو".. مكاري: للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان

شدد وزير الاعلام زياد مكاري على ان "حرية التعبير و الاعلام ينتفي هدفها حين تسقط في فخ الخلافات والسياسات الضيقة خصوصاً في زمن الحرب الرديء".

وتابع مكاري خلال مؤتمر صحافي ان "الاعلام ليس مسؤولاً عن الحرب القائمة اليوم على لبنان ولكن عن قصد او عن غير قصد يمكن ان يضفي الاعلام شرعية على هذه الحرب ويسهل مهمة العدو".
وشدد مكار على ضرورة "الحفاظ على السلم الاهلي من خلال تسليط الضوء على ما يجمع وليس ما يفرق "، مضيفاً: "للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان وارشفة جرائم الحرب لاستخدامها شهادات في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية ".
وتابع: "مهمة وزارة الإعلام ليست المراقبة المباشرة العقابية نحن جزء من المؤسسات الرسمية التي يتوجب عليها تحمل المسؤولية بدورها".
وشدد مكاري على ان مصالحنا الوطنية العليا تتطلب تتطلب الحكمة للتعامل مع الازمات.

"علينا عدم الانجرار وراء الأخبارِ الكاذبة للعدو".. مكاري: للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان

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وصول الطائرة الإغاثية السعودية 13 إلى مطار بيروت
07:02

وصول الطائرة الإغاثية السعودية 13 إلى مطار بيروت

صلت إلى مطار بيروت، الطائرة الإغاثية 13 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن".
وتضم المساعدات الإغاثية مواد غذائية وإيوائية وطبية.

07:02

وصول الطائرة الإغاثية السعودية 13 إلى مطار بيروت

صلت إلى مطار بيروت، الطائرة الإغاثية 13 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن".
وتضم المساعدات الإغاثية مواد غذائية وإيوائية وطبية.

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