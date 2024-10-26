"علينا عدم الانجرار وراء الأخبارِ الكاذبة للعدو".. مكاري: للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان

وتابع مكاري خلال مؤتمر صحافي ان "الاعلام ليس مسؤولاً عن الحرب القائمة اليوم على لبنان ولكن عن قصد او عن غير قصد يمكن ان يضفي الاعلام شرعية على هذه الحرب ويسهل مهمة العدو".

وشدد مكار على ضرورة "الحفاظ على السلم الاهلي من خلال تسليط الضوء على ما يجمع وليس ما يفرق "، مضيفاً: "للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان وارشفة جرائم الحرب لاستخدامها شهادات في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية ".

وتابع: "مهمة وزارة الإعلام ليست المراقبة المباشرة العقابية نحن جزء من المؤسسات الرسمية التي يتوجب عليها تحمل المسؤولية بدورها".

وشدد مكاري على ان مصالحنا الوطنية العليا تتطلب تتطلب الحكمة للتعامل مع الازمات.